الثلاثاء 13 صفر 1445 ﻫ - 29 أغسطس 2023 |
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عبد المسيح يُحذّر من "احتلال الجنوب": هذه المسألة مصيرية

منذ 15 ثانية
أديب عبد المسيح

أديب عبد المسيح

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شدد النائب أديب عبد المسيح على “وجوب التمييز بين مسألة الحوار ورسالة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان”، معتبرًا أن “رسالة لودريان غير موفّقة بالشكل، لأنه أرسلها للنواب عبر المجلس النيابي، وسأل فيها عمّا يتعلق بسيادة الدولة اللبنانية”.

عبد المسيح أعلن في حديث إلى “صوت كلّ لبنان”، أنه تم التوافق بين أطراف المعارضة على عدم الإجابة على الرسالة، وسنعتبر بيان المعارضة الأخير هو الردّ غير المباشر عليها”.

كما أكد أن كتلة “تجدّد” لن تشارك في الحوار في الوقت الحالي، “لأنها تريد التأكد من أنه سيوصل إلى نتائج، ولا تريد إضاعة الوقت بحوارات عقيمة”، وقال: “نريد التحاور مع لودريان بشكل ثنائي، ولكن لا نريد التحاور مع الأطراف الأخرى التي لن تتنازل عن مرشحيها وتتمسك بتعنّتها”، وأضاف: “ننصح لودريان من خلال وساطته بأن يجري حوارات ثنائية معنا ومع الأطراف الأخرى لإيجاد حلّ”.

وبالنسبة إلى التمديد لقوات “اليونيفيل”، اعتبر عبد المسيح “أنّ هذه المسألة استراتيجية ومصيرية، وإذا لم يتم التمديد لليونيفيل فسنكون عرّضنا الجنوب ولبنان للاحتلال، وبذلك نقضي على ما تبقى من ضمانة دولية لعدم اندلاع حرب بين لبنان وإسرائيل”.

ودعا الحكومة إلى “التفاهم حول هذا الأمر والتمديد لليونيفيل”، كما طلب من وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب أن “يفاوض في نيويورك عن لبنان وليس عن بلد آخر”.

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