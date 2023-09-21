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عبد المسيح يُحذّر من "خطر داهم" على لبنان

منذ 58 دقيقة
النائب أديب عبد المسيح

النائب أديب عبد المسيح

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أشار النائب أديب عبد المسيح عبر منصة “إكس”، إلى أنّ “هناك خطرًا داهمًا وفوريًا على لبنان: إرهاب، مخيمات، نزوح، عدو متربص بالإضافة حماية ثرواتنا النفطية”.

عبد المسيح أضاف في تغريدة له: “القوى الأمنية والجيش ليسوا بمصرف أو بدائرة. ممنوع الفراغات فيها مهما كلف الأمر”.

وختم قائلًا: “عالجوا فراغ رئاسة الأركان والمجلس العسكري فورًا، لكي لا نندم”.

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