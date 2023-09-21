عبد المسيح يُحذّر من "خطر داهم" على لبنان

أشار النائب أديب عبد المسيح عبر منصة “إكس”، إلى أنّ “هناك خطرًا داهمًا وفوريًا على لبنان: إرهاب، مخيمات، نزوح، عدو متربص بالإضافة حماية ثرواتنا النفطية”.

عبد المسيح أضاف في تغريدة له: “القوى الأمنية والجيش ليسوا بمصرف أو بدائرة. ممنوع الفراغات فيها مهما كلف الأمر”.

وختم قائلًا: “عالجوا فراغ رئاسة الأركان والمجلس العسكري فورًا، لكي لا نندم”.

هناك خطر داهم و فوري على لبنان: إرهاب، مخيمات، نزوح، عدو متربص بالإضافة حماية ثرواتنا النفطية. القوى الأمنية و الجيش ليسوا بمصرف أو بدائرة. ممنوع الفراغات فيها مهما كلف الأمر. عالجوا فراغ رئاسة الأركان و المجلس العسكري فورا لكي لا نندم.#أديب_عبد_المسيح pic.twitter.com/sLwcVAsQNN — Adib Abdel Massih – أديب عبد المسيح (@AbdelmassihAdib) September 21, 2023