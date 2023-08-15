عبد المسيح: المعارضة لم تنهِ إعداد الورقة التي تحمل مواصفات الرئيس

أشار النائب أديب عبد المسيح في حديث لجريدة الأنباء الالكترونية أن المعارضة لم تنهِ إعداد الورقة التي تحمل مواصفات الرئيس التي ستسلّم الى الموفد الفرنسي جان ايف لودريان عندما يزور لبنان في أيلول المقبل، مشيراً الى أن المعارضة في هذا الوقت تكثف من لقاءاتها لبلورة الأفكار النهائية لمواصفات الرئيس التي ستكون مفصلة وشبيهة جداً للمواصفات التي حددتها اللجنة الخماسية في اجتماعها الأخير الذي عقد في قطر لأن اللجنة أشارت بوضوح لهذه المواصفات، لافتاً الى أن ورقة المعارضة تتضمن فقط مواصفات الرئيس التي تراها مناسبة وضرورية ولن تدخل في أية أمور أخرى.

من جهة ثانية، أكد عبد المسيح عدم حضور المعارضة الجلسة التشريعية لأنهم ضد انعقاد أي جلسة قبل انتخاب رئيس الجمهورية أيا يكن لأننا أمام استحقاق دستوري ومجلس النواب يجب أن يكون في حالة انعقاد دائم لانتخاب الرئيس وبعدها تحلّ كل الأمور.

وعن رأيه بصدور قانون من مجلس النواب يجيز للحكومة طلب الاستدانة من مجلس النواب، أمل عبد المسيح ألا يوافق المجلس على ذلك، واصفاً هذا المطلب بالبدعة غير الدستورية والموضوع المستهجن، قائلاً: “ممنوع على مصرف لبنان المسّ بالاحتياطي الالزامي لأن ذلك يعد نسفاً لودائع الناس. وهذا العمل يعتبر جنحة يعاقب عليها القانون وقد تطال الحاكم الجديد في حال أخلّ بمسؤولياته.