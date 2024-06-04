عبد الهادي محفوظ: نحرص على تحويل لبنان إلى عاصمة إعلامية

نظمت الشبكة العربية لمدققي المعلومات من “أريج”، بدعم من مبادرة أخبار “غوغل”، ورشة تدقيق معلومات بعنوان “أساسيات التحقق من المعلومات المزيفة”، برعاية المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، وبالتعاون بين منصة “تحقق360” وموقع الصحافة اللبنانية الدولية.

أقيمت الورشة التدريبية في قاعة المجلس الوطني للإعلام في بيروت، على مرحلتين: قبل الظهر وبعده. وقد استهدفت عددًا من الإعلاميين وطلاب الإعلام.

وتولّت المدربة إيمان البرق، مؤسسة منصة “تحقق360” تدريب المشاركين حول المفاهيم النظرية المتعلقة بتدقيق المعلومات ما قبل النشر وما بعده، منهجية التدقيق ما قبل النشر في المؤسسات الإعلامية وما بعد النشر، الطرق الأساسية للتحقق من المعلومة والأدوات التي يحتاجها أي صحافي أو مدقق معلومات خلال عمله.

وكانت كلمة ترحيبية من رئيس المجلس الوطني للإعلام، عبد الهادي محفوظ، الذي حذّر من “تداعيات الانتشار الواسع لعدد كبير من المواقع الإلكترونية، وتأثيرها في الجمهور. وهي مواقع تفتقر أحيانًا إلى المهنية والدقة في المعلومات”.

وقال: “نحرص على تحويل لبنان إلى “عاصمة إعلامية”، وقد استلمنا طلبًا من رجل أعمال عربي يعتزم افتتاح قناة تلفزيونية ستساهم في توظيف 300 شخص لبناني”. ونحن نشجع هكذا مبادرات، وندعو إلى تمكين الصحافيين وطلاب الإعلام من مهارات التدقيق، والحرص على تثقيفهم سياسيًّا. ونتمنى لهم مستقبلًا زاهرًا”. وفي الختام، شكر محفوظ، المدربة إيمان برق والزميل المصوّر خالد عيّاد، على “جهودهما لتنظيم ورش تدريبية هادفة”.