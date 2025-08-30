السبت 7 ربيع الأول 1447 ﻫ - 30 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عبر خدمة الـ “ديليفيري”… توقيف مروج مخدرات لطلاب بيروت

منذ 16 ثانية
سجن - تعبيرية

سجن - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

أوقفت قوى الأمن الداخلي مروّج مخدرات المخدّرات لطلاب الجامعات ضمن مدينة بيروت.

وصدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي: “في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة المخدّرات وترويجها وتوقيف المتورّطين بها، وضمن الخطّة الأمنية التي وضعتها وحدة الشرطة القضائية الهادفة إلى مكافحة هذه الآفة والحدّ من انتشارها، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي حول إقدام شخص على ترويج المخدّرات لطلاب الجامعات ضمن مدينة بيروت، معتمدًا خدمة التوصيل “Delivery” لطلب المخدّرات، ومُستخدمًا صفحة مزيّفة على وسائل التواصل الاجتماعي”.

تابع البيان: “بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة التي قام بها عناصر المكتب المذكور، تمكّنت من تحديد هويّة المشتبه به، ويدعى: ع. و. (مواليد عام 1999، لبناني). الذي تبيّن أنّه يعتمد الحذر الشديد في تنقّلاته، وهو مسلّح بصورة دائمة. وبعد رصد ومتابعة دقيقة، أوقفته دورية من مكتب مكافحة المخدّرات المركزي بعملية نوعية في محلّة برمانا”.
أضاف: “بتفتيشه، ضبط معه: كمية من: حشيشة الكيف، الماريجوانا، وسجائر إلكترونية بداخلها موادّ مخدّرة. بندقية حربية نوع كلاشنكوف، مسدّسان حربيّان، أصفاد، وخنجر. مبلغ /15800/$ وأجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً على إشارة القضاء المختصّ، وتمّ حجز سيارة ودرّاجة آلية يستخدمهما في عمليّاته”.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس الحكومة نواف سلام
    الرئيس سلام بعد جلسة المجلس الشرعي ولقائه دريان: ما تقوم به الحكومة هو لتكريس مفهوم الدولة
    رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون
    الرئيس عون في ذكرى تغييب الإمام الصدر: للسير على نهجه في بناء لبنان العادل والموحد
    عناصر من الجيش اللبناني
    الجيش: توقيف مواطن في الضاحية الجنوبية

    الأكثر قراءة

    النائب جبران باسيل
    تصريح عالي النبرة لباسيل ضد حزب الله!
    قصف إسرائيلي على صنعاء
    بـ"خدعة استخباراتية".. إسرائيل تشن غارات جوية على اجتماع قيادات الحوثيين في صنعاء
    رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
    بري: الاتفاق الجديد نُسف وإسرائيل لن تنفّذ