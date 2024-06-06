عبود أعلن برنامج ترشحه إلى انتخابات نقابة خبراء المحاسبة المجازين

أعلن النقيب السابق لخبراء المحاسبة المجازين ايلي عبود برنامج ترشحه لانتخابات النقيب وتسعة اعضاء المقررة غدا لدورة 2024 – 2026، تحت عنوان “قولنا والعمل”، كما تم الاعلان عن اعضاء اللائحة.

يركز البرنامج ، بحسب بيان، على اربع نقاط اساسية لخطة عمل “التعافي النقابي”: تطوير قدرات وآفاق الخبير، تحسين التقديمات الاجتماعية،

تحديث القوانين والانظمة المتعلقة بمهنة ودور الخبير و الدور الوطني الفاعل والعلاقة مع الهيئات الحكومية والرقابية.

بعد شرح مفصل لهذه النقاط، ألقى عبود كلمة اكد فيها ان “خطة التعافي النقابي شاملة وهادفة، تتضمن اجراءات فاعلة، لكنها في نفس الوقت تتطلب جهودا مضاعفة وجبارة في ظل التحديات والواقع الصعب بهدف تنفيذها كليا او جزئيا”. واوضح ان “خطة التعافي هي توصيف لواقع نقابي مرير وهدفنا معالجة هذا الجسم النقابي الذي ننتمي اليه جميعا”، مشيرا الى ان “تنفيذ هذه الخطة هو بمثابة بروتوكول مهني متكامل لمعالجة جسم النقابة”.

تعهد عبود “تطبيق قانون تنظيم المهنة والانظمة المرعية الاجراء، والعمل على تحديث النقابة وعصرنتها وتحديثها ابتداءا من التقديمات الاجتماعية اللائقة”، مشددا على “تأمين الحماية المهنية للخبراء من خلال تعديل قانون تنظيم المهنة، فلا يجوز التحقيق مع خبير محاسبة مجاز في معرض قيامه بأعمال التدقيق الا بحضور النقيب او من ينوب عنه، وانشاء لجنة مؤلفة من قاض و ممثل عن وزارة المالية وممثل عن الجامعة اللبنانية، وخبيري محاسبة مجازين ينتدبهما مجلس النقابة، ومهمة هذه اللجنة هي تحديد مدى التقصير المهني الجسيم اذا كان موجودا من قبل الخبير في معرض قيامه باعمال التدقيق”.

واكد “المبادرة والمشاركة في رسم السياسات النقدية والمالية والاقتصادية والضريبية في لبنان من خلال مشاركتنا الفاعلة بمشاريع القوانين الوطنية التي ادرجناها ضمن البرنامج”.

المرشحون على اللائحة، هم:

عن صندوق التقاعد: شربل حداد، سليمان عبيد

عن المجلس التأديبي: بشير سنجر، الياس مرهج

عن اعضاء مجلس النقابة: فادي المصري، نبيل غيث، سيمون صفير، غرازيلا حبيقة، خليل عبيد، جان باشا، نديم ضاهر، محمد بليق، خليل زيدان

المرشح لمركز النقيب: ايلي عبود