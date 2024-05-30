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عبود أعلن عن خطة "التعافي النقابي".. اليكم أبرز محاورها

منذ 47 دقيقة
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أعلن نقيب خبراء المحاسبة المجازين السابق ايلي عبود عن برنامج ترشحه الى مركز النقيب، الذي تضمن خطة “التعافي النقابي”، ويشمل 4 محاور اساسية، تؤدي الى تطوير النقابة والمهنة.

وفي اطار التحضيرات لانتخابات النقيب و9 اعضاء، المقررة في 7 حزيران المقبل، عقد عبود أمس الاربعاء، لقاء حاشدا شارك فيه اكثر من 100 خبير مجاز معظمهم من جيل الشباب، وتخلله عرض للتحديات والمخاطر التي تواجهها النقابة، الى جانب طرح النقاط الاساسية لمسودة برنامج العمل التي شارفت على الانتهاء والتي تتضمن 4 محاور اساسية:

اولا: تطوير قدرات وآفاق الخبير.
ثانيا: تحسين التقديمات الاجتماعية.
ثالثا: تحديث الانظمة والقوانين المتعلقة بمهنة ودور الخبير.
رابعا: الدور الوطني الفاعل للنقابة والعلاقات مع الهيئات الحكومية والرقابية والهيئات الدولية والمهنية.

وقد أطلق عبود برنامج خطة “التعافي النقابي” حيث تم الغوص بتفاصيل كل محور والاجراءات الهادفة والواجب اتباعها لتحقيق الاهداف المنشودة واستعادة دور النقابة الفاعل على المستوى الداخلي والتقني وعلى المستوى الوطني والدولي.

وشدد على اهمية دور النقابة في سلامة الابلاغ المالي في القطاع الخاص، ومساندة الهيئات الرقابية اللبنانية، الى جانب دورها على مستوى التشريع الوطني اكان لناحية مشروع التعافي الاقتصادي والمالي واعادة هيكلة المصارف وتحديث التشريعات الضريبية وتطبيق الحوكمة في القطاع العام وغيرها من الملفات الوطنية.
وكان النقيب عبود توجه الى الشابات والشباب في النقابة، قائلا: انتم مستقبل النقابة، وعلينا ان نعمل جاهدين لتسليمكم النقابة بأحسن حال.
وخلال اللقاء، تم طرح العديد من المواضيع والاجراءات من قبل الحضور وجرى النقاش حولها ووعد النقيب عبود الاخذ بها وضمها الى برنامج “التعافي النقابي”.

هذا، وسيعلن عبود عن اعضاء اللائحة وبرنامجها المفصل، تحت عنوان “قولنا والعمل”، عند الخماسة والنصف من بعد ظهر الاثنين المقبل في 3 حزيران.

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