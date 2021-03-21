عبود: العودة للتعليم المدمج يجب أن تكون آمنة وهذا يتطلب تأمين اللقاح للمعلمين

شدّد نقيب المعلمين في ​المدارس الخاصة​، ​رودولف عبود​، على أنّ “العودة إلى التعليم المدمَج يجب أن تكون آمنة، وهذا يتطلّب تأمين ​اللقاح​ المضاد لفيروس “كورونا” للمعلّمين وللتلاميذ الّذين يسمح عمرهم بأخذه، ولكن للأسف هذا الأمر لم يحصل”.

ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّه “لا يهمّنا نوع اللقاح الّذي سيُعطى لنا، بل المهم أن يكون هناك تأكيد أنّ استخدامه آمن، ولا آثار جانبيّة كبيرة له”، مشيرًا إلى أنّ “من الممكن إنقاذ الامتحانات الرسميّة إذا عدنا باكرًا إلى التعليم المدمَج بعد تأمين اللقاح للجسم التربوي، وتمّ القيام بالتعويض اللّازم”. وأوضح أنّ “هناك تفاوتًا في إنجاز المناهج لصفوف الشهادات بين المدارس، وأنّ لا مبرّر لتمديد ​العام الدراسي​ إذا كان التعليم عن بُعد يُعطى بشكل جيّد وطبيعي”.