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محافظ بيروت بحث وجمعية فرح العطاء استكمال أعمال ترميم المنازل

منذ 7 ساعات
آخر تحديث: 2 - فبراير - 2022 10:54 صباحًا
اجتماع للقاضي مروان عبود

اجتماع للقاضي مروان عبود

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، الآتي:

زار نقيب المحامين السابق ملحم خلف ورئيس جمعية فرح العطاء مارك طربيه، محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود في مكتبه في القصر البلدي بحضور رئيس المجلس البلدي المهندس جمال عيتاني، حيث تم خلال اللقاء البحث في استكمال أعمال ترميم المنازل التي تضررت في منطقة الكرنتينا جراء انفجار مرفأ بيروت، بالإضافة الى إنجاز أعمال البنى التحتية وتأهيل الأرصفة في منطقة المدور، بحيث تصبح هذه المنطقة نموذجية بإمتياز في الفترة المقبلة.

كما وقّع المحافظ عبود ورئيس جمعية فرح العطاء مارك طربيه عقداً بالمشاركة، لإنشاء مركز اجتماعي لتأهيل الشباب وإشراكهم في النشاطات والعمل الاجتماعي بإدارة جمعية فرح العطاء.

وفي ختام اللقاء، قدم محافظ مدينة بيروت الى جمعية فرح العطاء ممثلة برئيسها درعاً تكريمية عربون شكر لما قامت به الجمعية من أعمال بعد انفجار مرفأ بيروت، وخاصة ترميم مبنى فوج اطفاء مدينة بيروت.

القاضي مروان عبود

القاضي مروان عبود

القاضي مروان عبود

القاضي مروان عبود

القاضي مروان عبود

القاضي مروان عبود

القاضي مروان عبود

القاضي مروان عبود

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