عبود زار السفير السعودي وعرض معه شؤونا وقضايا طرابلسية

زار النائب جميل عبود، اليوم، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان الدكتور وليد البخاري، وأطلعه على “التطورات في مدينة طرابلس والمستجدات على كافة الصعد”.

وأكّد السفير البخاري “أهمية العلاقة التي تربطه بطرابلس وأهلها والتي زارها مرات عدة وإلتقى فاعلياتها”.

واشار عبود الى ان الزيارة كانت “مناسبة تناول فيها الطرفان المقومات التي تمتلكها المدينة لا سيما منها المراكز الأثرية التراثية والتي من شأنها أن تعزز السياحة فيما لو إستثمرت بالشكل الصحيح، إضافة إلى ثقافاتها المتنوعة والتي يمكن الإرتكاز عليها للنهوض بها”.

وفي الختام كان تأكيد على “ضرورة متابعة شؤون وقضايا طرابلس لما فيه الخير لكل لبنان”.