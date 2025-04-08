الثلاثاء 10 شوال 1446 ﻫ - 8 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عبود زار السفير السعودي وعرض معه شؤونا وقضايا طرابلسية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 8 - أبريل - 2025 8:11 مساءً
سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري

سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري

A A A
طباعة المقال

زار النائب جميل عبود، اليوم، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان الدكتور وليد البخاري، وأطلعه على “التطورات في مدينة طرابلس والمستجدات على كافة الصعد”.

وأكّد السفير البخاري “أهمية العلاقة التي تربطه بطرابلس وأهلها والتي زارها مرات عدة وإلتقى فاعلياتها”.

واشار عبود الى ان الزيارة كانت “مناسبة تناول فيها الطرفان المقومات التي تمتلكها المدينة لا سيما منها المراكز الأثرية التراثية والتي من شأنها أن تعزز السياحة فيما لو إستثمرت بالشكل الصحيح، إضافة إلى ثقافاتها المتنوعة والتي يمكن الإرتكاز عليها للنهوض بها”.

وفي الختام كان تأكيد على “ضرورة متابعة شؤون وقضايا طرابلس لما فيه الخير لكل لبنان”.

النائب جميل عبود وسفير المملكة العربية السعودية في لبنان الدكتور وليد البخاري

النائب جميل عبود وسفير المملكة العربية السعودية في لبنان الدكتور وليد البخاري

    المزيد من أخبار لبنان

    مبنى مجلس النواب
    اللجنة المكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري ناقشت عدة قوانين اليوم
    وزير الأشغال فايز رسامني
    رسامني عرض مع عدد من النواب آخر المستجدات على صعيد لبنان والمنطقة
    نائبة المبعوث الأميركي الخاص، مورغان أورتاغوس
    أورتاغوس: الجيش اللبناني قادر على نزع سلاح حزب الله باستخدام إمكانياته الحالية

    الأكثر قراءة

    الضمان الاجتماعي
    الضمان الاجتماعي يضيف اختصاصاً طبّياً جديداً.. ماذا في التفاصيل؟
    مدرسة الأمير شكيب ارسلان الرسمية في بيروت
    تحديد عطلة المدارس في الجمعة العظيمة والفصح
    علما لبنان وفلسطين
    مؤسسات تعليمية وجمعيات أعلنت التزامها الإضراب غداً تضامناً مع غزة