عبود عرض مع ممثل اليونيسف في لبنان مشاريع تتعلق بحماية الأطفال

المحافظ عبود عرض مع ممثل اليونيسف في لبنان إنشاء مركز في بيروت لإيواء أطفال الشوارع ومشاريع تتعلق بحماية الأطفال من شتى أنواع الاستغلال

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود استقبل في مكتبه في القصر البلدي ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة – يونيسف في لبنان إدوارد بيجبدير على رأس وفد في زيارة هي الأولى، حيث تم البحث في المشاريع المشتركة بين بلدية بيروت ومنظمة اليونيسف، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاجتماعية والإنسانية للأطفال، حيث سيتم إنشاء مركز خاص في مدينة بيروت لإيواء أطفال الشوارع والمتسولين منعاً لأي محاولة لاستغلالهم أو لممارسة أي نوع من أنواع العنف عليهم.

كما تم الاتفاق على اطلاع بلدية بيروت على لائحة المشاريع المزمع تنفيذها من قبل منظمة الأمم المتحدة اليونيسيف خلال السنوات الثلاث المقبلة لتأمين المشاركة بين البلدية واليونيسيف والتي تصب في خانة المصلحة العامة في مدينة بيروت.