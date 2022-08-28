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عبود لصوت الناس: لن ندخل إلى المدارس إن لم نعرف كيف سنتقاضى رواتبنا كأساتذة

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 29 - أغسطس - 2022 12:20 صباحًا
نقيب الاساتذة في المدارس الخاصة رودولف عبود

نقيب الاساتذة في المدارس الخاصة رودولف عبود

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شدد نقيب الاساتذة في المدارس الخاصة رودولف عبود على انه “لا يمكن بدء عام دراسي من دون تقاضي المدارس والاساتذة مبلغا بالدولار”.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “لن ندخل الى المدارس ان لم تبتّ الامور وان لم نعرف كيف سنتقاضى رواتبنا كاساتذة”.

وتابع: “لا مدرسة في لبنان الا وتبحث عن اساتذة لتكمل هيئتها التعليمية وذلك لأن الاساتذة هاجروا”.

وقال: “يهمنا النسبة التي ستصل الى الاساتذة من الدولار الذي سيتم تقاضيه الى جانب الاقساط ليتمكن الاساتذة من التعليم”.

واضاف: “يجب ان يكون هناك حدّ ادنى من نسبة الدولار التي ستصل الى الاساتذة باعتدال وانصاف بينهم “.

واشتكى اداء المصارف في سقوف السحوبات واحتجاز رواتب المعلمين المتقاعدين، قائلا: “فرنسبنك لا يدفع رواتب المتقاعدين ولا libanais ولا sgbl وهناك متقاعدون لا يسمح لهم بسحب مليون ليرة من معاشهم التقاعديcredit “.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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