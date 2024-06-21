عبود لـ"صوت بيروت": حركة الطيران قد تصل في أوائل تموز إلى 100%

لطالما كان القطاع السياحي في لبنان الرافعة الأساسية للاقتصاد اللبناني لا سيما في سنوات الأزمة، هذا القطاع الذي تضرر بنسبة 75 بالمئة منذ اندلاع الحرب يعوِل على موسم الأعياد والموسم السياحي الصيفي وقد سجل العام الماضي إيرادات بلغت حوالي 7 مليارات دولار، واستقطب لبنان اكثر من مليون ونصف سائح.

فالقطاع السياحي يساهم بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي على اعتباره العمود الفقري للاقتصاد اللبناني المعتمِد بالدرجة الأولى على قطاع الخدمات. بالتالي، هذا القطاع مساهم أساسي في معدل النمو الاقتصادي المقدّر بحدود 3% خلال عام 2023.

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فهل سيكون هذا العام كالعام الماضي أم ستؤثر الحرب الدائرة في الجنوب في ظل التخوف من توسعها على قدوم المغتربين والسياح إلى لبنان.

في هذا السياق لفت رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود في حديث لـ “صوت بيروت أنترناشونال”، أن نسبة الوافدين إلى لبنان قبل أسبوع من عيد الأضحى كانت ممتازة بحيث تراوح عدد الوافدين بين 13 و14 ألف وافد يومياً ووصل في أحد الأيام إلى 17 ألف وافد، لافتاً أن هذه الحركة لم نشهدها في السنة الماضية في هذه الفترة بحيث ارتفعت نسبة الوافدين 11% هذه السنة عن السنة الماضية في عيد الأضحى.

وحول نسبة الإنفاق قال عبود ليس لدينا أرقام لكن من المؤكد أنها كانت مرتفعة، لا سيما في المطاعم حيث كانت الحجوزات ممتازة مشيراً إلى أن أغلبية الوافدين هم من المغتربين يليهم العراقيون والمصريون والأردنيون التي وصلت نسبتهم إلى حدود 30 و35% من مجموع الوافدين.

ورداً على سؤال حول توقعاته لموسم الصيف قال عبود الحجوزات حتى اليوم ممتازة و اذا لم تتطور الأحداث في الجنوب اللبناني فالطلب سيتخطى العرض وسنكون أمام موسم سياحي صيفي واعد، وسيكون هناك 80 طائرة يومياً نسبة الملاءة فيها تتراوح بين 90 و95% وقد تصل في أوائل تموز إلى 100% وسيكون هناك رحلات إضافية متوقعاً أن يكون هذا الصيف أفضل من الصيف الماضي إذا لم تقع الحرب.