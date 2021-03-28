عبود: هناك اشكالية إن كانت العودة للمدارس ستكون بعد ثاني جرعة أم بعد الجرعة الأولى

أشار نقيب المعلمين في ​المدارس الخاصة، ​رودولف عبود​، إلى أنه “لا مانع من تأمين لقاح “سبوتنيك في” للأستاذ الذي يريد تلقي اللقاح ولكنه خائف من أن يصاب بعوارض جراء لقاح ​أسترازينيكا​”، لافتاً إلى أن “الأهم أن يتم تلقي اللقاح”.

وأكد عبود، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أن “الأشخاص الذين يعانون أوضاعاً صحية، يجب أن يكونوا محميين بقرار من ​وزارة التربية​ كي لا تجبرهم إدارة المدرسة ان يأتوا. ولكن من رفض تلقي اللقاح لا يجب ان يعارض العودة إلى المدارس”.

وحول موعد العودة إلى المدارس، قال عبود، “نحن تأخرنا بهذه العملية، فكان من المفترض أن ننتهي منذ أسبوع ونصف. ولكن الآن فظهور مفعول اللقاح يتطلب أسبوعاً، في وقت هناك حوالي أكثر من 3 أسابيع للجرعة الثانية”.

وشدد على أن “هناك اشكالية إن كانت العودة ستكون بعد ثاني جرعة أم بعد الجرعة الأولى”.