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عبود رئيساً لنقابة مكاتب السياحة لولاية جديدة: أولويتنا تنشيط القطاع وزيادة فعاليته

منذ 46 دقيقة
نقابة مكاتب السياحة

نقابة مكاتب السياحة

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جرت نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر إنتخابات لإختيار مجلس إدارة جديد للنقابة.

وأوضحت النقابة، في بيان، أنّ مجلس الإدارة الجديد وزّع المهام، بين الأعضاء، على الشكل الآتي: جان عبود رئيسًا، نبيل مرواني نائبًا للرئيس، رقية حامد أمينًا للسر، توفيق كيروز أمينًا للصندوق والأعضاء: هشام الأسعد، ميشلين بو عبود، زياد زرقوط، غسان سعد، مصطفى الصمد، مارون ضاهر، دوري قزي، علي مملوك.

وأكّد عبود أنّ الهيئة الإدارية الجديدة ستكون، في خدمة المؤسسات المنتسبة إليها وفي خدمة القطاع والسياحة، في لبنان.

وشدّد على أنّ أولويات النقابة، في المرحلة المقبلة، هي العمل على إرساء ظروف مؤاتية لعمل مؤسسات السياحة والسفر، في مختلف النشاطات التي تقوم بها وزيادة فعاليتها ودورها، في السياحة اللبنانية ككل.

كما شدّد على المشاركة، في المعارض الدولية المتخصصة لتسويق لبنان، في الخارج.

ودعا عبود المؤسسات غير المنتسبة إلى النقابة للإنتساب إليها.

وأشار إلى أنّ صيف العام 2023 كان من أفضل المواسم، خلال السنوات الأربعة الماضية “وهو يؤسس لمرحلة جديدة لإعادة لبنان على المستوى السياحيّ إلى فترة ما قبل بدء الأزمة الإقتصادية.”

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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