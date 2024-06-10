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عبّود بحث مع حميّة صيانة الطرقات في طرابلس

منذ 42 دقيقة
وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية مع النائب جميل عبود،

وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية مع النائب جميل عبود،

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زار النائب جميل عبود، في إطار متابعته مع المسؤولين لواقع الطرقات في مدينة طرابلس وحاجتها الماسّة إلى الصيانة والتأهيل، وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في مكتبه، حيث تم البحث في الشؤون الانمائية المناطقية ولاسيما صيانة الطرقات في طرابلس.

وأكّد حمية خلال الاجتماع، وفق بيان لمكتب عبود، “ان وزارة الأشغال العامة والنقل كانت قد أعطت توجيهاتها إلى الفرق المعنية والمكلفة فيها لتقوم بالكشف تباعاً على الطرقات الأساسية ومنها في طرابلس ليصار بعدها إلى إعداد ملفاتها وذلك وفق الاعتمادات المتوافرة”.

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