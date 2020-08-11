عثمان عرض مع نائب رئيس اتحاد الأمم المتحدة UNF وعضو مجلسه التنفيذي سبل التعاون

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام قبل ظهر اليوم ، نائب رئيس اتحاد الأمم المتحدة UNF وعضو مجلسه التنفيذي- عضو لجنة حل الأزمات ورئيس التحقيقات في الجرائم الدولية لمكافحة الفساد وغسل الأموال، وعضو المجلس التنفيذي لحقوق الإنسان السفير الحقوقي بلال غمراوي.

وهو المسؤول عن دول الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهندي وأمريكا اللاتينية، في زيارةٍ قدّم خلالها للّواء عثمان التعازي بالشهداء الذين سقطوا جرّاء الانفجار الذي حصل في المرفأ، متمنيّاً الشفاء العاجل للجرحى.

كما جرى خلال اللقاء عرض لسبل التعاون بين الأمم المتحدة وقوى الأمن الداخلي للخروج من هذه المحنة التي يمر بها لبنان. ووضع غمراوي، “كل القدرات لإيجاد الحلول اللازمة وتقديم الاستشارات والدعم لمؤسسة قوى الأمن الداخلي”.