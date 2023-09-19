عثمان من دار الفتوى: قوى الأمن على جهوزيّة دائمة رغم الظروف الصعبة

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، الذي أكد أن “المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على جهوزية دائمة في حفظ الأمن والاستقرار رغم كل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، وهي في خدمة الوطن والمواطنين في كل المناطق اللبنانية، وتعمل بأجهزتها كافة بشكل منتظم من دون أي خلل أو ملل”.

وأشاد المفتي دريان بـ”الجهود المميزة التي يقوم بها اللواء عثمان في عمله الدؤوب واستقامته في أداء واجبه الوطني”، ونوه بـ “الإنجازات التي تقوم بها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بكل أجهزتها لحماية السلم الأهلي ونشر الاطمئنان والأمان في لبنان”.

وكان المفتي دريان قد استقبل اللواء عباس ابراهيم الذي قال ردًا على سؤال إن كان هناك من مسعى يقوم به على صعيد رئاسة الجمهورية: “لا مسعى منّي، أزور المفتي دريان كونه رجل حوار وانا لم أزل، على كل المنابر، أدعو إلى الحوار ممرًّا إلزاميًّا لتوافق اللبنانيين على كل شيء وليس فقط على رئاسة الجمهورية”.

وعما إذا كان الحوار يؤدي إلى نتيجة، قال: “نحن لا نريد حوارًا لنرى إن كان هناك حوار فكيف نريد أن نتفاهم ولن نتفاهم على أي شيء من دون أن نتحاور مع بعض”، وختم: “كل حوار داخلي أهم من أي حوار خارجي”.