عجاقة لصوت بيروت انترناشونال: رفع الدولار الجمركي بلا اجراءات تواكبه سيؤثر على الاسعار

أكد الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة في حديث لصوت بيروت انترناشونال ان رفع الدولار الجمركي الى ٢٠ الف ليرة من دون اي اجراءات تواكبه سيكون له تأثير سلبي على كافة الاسعار اذ انها سترتفع بشكل لا يُمكن السيطرة عليها سيما وان التجار سيستغلون هذا الامر مشيراً انه بسبب غياب الرقابة سنشهد فلتان في الاسعار.

واشار الى ان المؤشر الصادر عن مؤسسات التصنيف في العواصم والدول صنفت لبنان وبالتحديد بيروت من اغلى العواصم في العالم.

وقال عجاقة بالرغم من وجود ٥٠٠ سلعة معفية من الرسم الجمركي سسنلاحظ ان اسعار كافة السلع سترتفع لسببين الاول ان التجار سيرفعون كل الاسعار والثاني ان السلع المعفية سيرتفع سعرها بحجة ان المواد الاولية لهذه السلع ارتفع رسمها الجمركي.

ورأى عجاقة ان رفع الدولار الجمركي يجب ان يكون ضمن سلة تتضمن توحيد اسعار الصرف واقرار قانون الكابيتال كونترول و منع التهريب ومحاربة السوق السوداء والتطبيقات وكذلك محاربة تجارة الشيكات والزام التجار بالقبول بالبطاقات المصرفية فضلاً عن خطة لتحفيز النمو الاقتصادي.

واذ اشار ان كل هذه الامور تضعنا على سكة الخروج من الأزمة لفت الى ان المؤشرات لا تدل على ان الحكومة الحالية قادرة على تنفيذها وتطبيقها معتبراً انها تعمل على رفع الدولار الجمركي لاسباب مالية بحتة كي تزيد الايردات من اجل زيادة رواتب موظفي القطاع العام دون خطة اقتصادية تواكب هذا الامر.

وختم: “يبدو ان نتيجة ردود الفعل والخوف من الرأي العام هناك تنصل من بعض المسؤولين في الحكومة من رفع الدولار الجمركي ولذلك تأخر تطبيقه مشيراً ان الملف متوقف عند وزير المال يوسف الخليل”.