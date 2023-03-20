عجاقة لصوت بيروت انترناشونال: هذه تداعيات الأزمة على مختلف الشرائح في لبنان!

لا شك ان الأزمة الإقتصادية التي تعصف بلبنان ارخت بظلالها على مختلف شرائح الشعب اللبناني وان كانت التقديرات تشير الى أن ٨٠٪؜ من اللبنانيين يعانون من الفقر المتعدد الابعاد.

ففي الواقع، هناك تفاوت في تداعيات هذه الازمة على اكثر من فئة من المواطنين، كما يقول الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة في حديث لصوت بيروت انترناشونال إن حوالي ٤٠٪؜ من الشعب اللبناني يعيشون في حالة عوز والذي يُمكنهم من الاستمرار هي المساعدات والاعاشات التي يتلقونها من الجمعيات ككاريتاس والمبادرات التي تلعب دوراً جوهرياً في هذا الوضع المأساوي.

وأشار الى ان هناك فئة من اللبنانيين تستفيد من منصة صيرفة الذي فتحها مصرف لبنان كمجال لشراء الدولار ثم بيعه في السوق السوداء كي يستفيدوا من فرق السعر بين المنصة والسوق السوداء.

وأكد عجاقة أن الانهيار الذي يشهده لبنان على كافة الصعد له تداعيات عنيفة على هذه الطبقة والذي سيتمثل بتردي كبير في مستوى الحياة خصوصاً في المجال الصحي متوقعاً ان يحد الوضع الاقتصادي الصعب من نسبة الولادات.

واذ أشار عجاقة الى ان هناك شريحة اخرى من الشعب اللبناني وهم يشكلون ٥٠٪؜ وهم يتلقون بعض مداخيلهم بالدولار او لديهم اقارب مغتربين في الخارج يزودهوهم بالدولارات وهذه الفئة استطاعت ان تتكيف مع الوضع نوعاً ما، لفت الى ان هناك ١٠٪؜ من اللبنانيين هم من الطبقة الغنية جزء منهم هم بالاساس اغنياء، وجزء آخر هم ما يسمى بأمراء الأزمات كالتجار والصيارفة والمصرفيين الذين استفادوا من الأزمة وحققوا ثروات كبيرة خلال ثلاث سنوات من الأزمة.

وتخوف عجاقة من حصول انفجار اجتماعي وفلتان امني سيما انتشار السرقات بعد ان يدخل الجوع الى بيوت المواطنين الاكثر فقراً مشيراً الى ان ٨٠٪؜ من الشعب اللبناني يعانون من الفقر المتعدد الابعاد التي يشمل الشق الغذائي المعيشي و الشق التربوي والشق الصحي.