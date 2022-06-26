عجاقة لـ"صوت بيروت انترناشونال": استثمارات سياسية في موضوع الدولار لناحية تأمين التغطية للمضاربين

يستمر سعر صرف الدولار بالارتفاع مع ما يرافقه من غلاء في أسعار كافة السلع، والدولة غائبة والمواطن وحده بدفع الثمن وعن سبب ارتفاع سعر الصرف.

بحيث شدد الخبير الاقتصادي البروفسير جاسم عجاقة، في حديث لـ “صوت بيروت انترناشونال”: ان السبب الاول لارتفاع سعر صرف الدولار هو المضاربة مشيراً أن حركة التبادل على منصة صيرفة وحجم التداول بالدولار أكبر من حجم الاستيراد في لبنان، موضحاً ان الفارق الذي يُقدر ب٧٥٠ مليون دولار شهرياً يذهب للمضاربة.

وإذ أكد ان الدولة لا تقوم باللازم للجم هذه المضاربة وتقوم بمحاسبتهم، اشار الى ان هناك استثمارات سياسية في موضوع الدولار وهي واضحة أقله من ناحية تأمين التغطية للمضاربين.

وأوضح عجاقة ان منصة صيرفة التي تجري عليها العمليات هي السوق الرسمي، الذي سيعتمد باي مفاوضات مستقبلية مع صندوق النقد الدولي كما انه منفصل عن قضية ضخ الدولارات من قبل مصرف لبنان.

ورأى أنه لا يمكن المس بالاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان، لان هذه الاموال هي تخضع لعقود خاصة لا يستطيع المركزي التصرف بها، مشيراً ان المركزي يمول تدخله في السوق من مصادر تقليدية كـ “omt” و عبر عمليات الشراء والبيع على منصة صيرفة، التي يقوم بها المركزي و هو يقوم بهذا الامر لمنع السوق السوداء من أن تتطور بشكل كبير معتبراً ان الذي يقوي هذه السوق هم التجار الذين يعتمدونها في أبسط التعاملات.