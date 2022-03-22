عداد الإصابات بـ”كورونا” في لبنان إلى انخفاض إضافي

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل “410 إصابات جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1089005، كما تم تسجيل 6 حالات وفاة”.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية حذرت في وقت سابق من أن المعلومات الخاطئة التي تفيد بأن جائحة فيروس كورونا قد انتهت، ووقف ارتداء الكمامات، وإنهاء التباعد البدني، مع وجود متغير أكثر قابلية للانتقال، تؤدي لارتفاع عدد الإصابات في جميع أنحاء العالم.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس: “بعد عدة أسابيع شهدت حالات انخفاض، تتزايد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 مرة أخرى على مستوى العالم، لا سيما في أجزاء من آسيا”.

أوضح تيدروس أن هذه الزيادات تحدث على الرغم من الانخفاضات في الاختبارات في بعض البلدان، مما يعني أن الحالات التي نراها ليست سوى غيض من فيض، محذرا من أنه عندما تتزايد الحالات، تتزايد الوفيات أيضا، مضيفاً أنه من المتوقع استمرار الفاشيات والزيادات على المستوى المحلي، لا سيما في المناطق التي تم فيها رفع التدابير اللازمة لمنع انتقال العدوى.