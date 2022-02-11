عداد الإصابات بـ"كورونا" في لبنان يتخطى الـ6 آلاف

سجلت وزارة الصحة العامة اليوم الجمعة 6954 إصابة جديدة بكورونا و18 حالة وفاة في لبنان.

يذكر أنه أكد وزير الصحة العامة فراس الأبيض في تصريح سابق له أن “نسبة اللقاح لا تزال غير مرتفعة في لبنان بالمقارنة مع بلدان أخرى، حيث عمدت دول مثل بريطانيا والدانمارك التي تجاوزت نسبة التلقيح فيها ثمانين في المئة، إلى رفع قيود كورونا”.

وأعلن أنه “بناء على الواقع الحالي، لم تر اللجنة ما يستدعي الإقفال العام إنما تحتم النسبة المنخفضة للقاح الإستمرار بالإجراءات المشددة المتبعة وعدم تخفيضها”.

وكشف عن أنه “سعياً لزيادة التحصين والمناعة المجتمعية، ستستقبل مراكز التلقيح كبار السن أو المرضى الذين يريدون الحصول على اللقاح حتى ولو لم يكونوا مسجلين على المنصة، حيث سيصار إلى تسجيلهم وإعطائهم اللقاح في الوقت نفسه”، مشدداً على “أهمية إقبال الجميع على اللقاح خصوصا أن غالبية الإصابات في المستشفيات هي لأشخاص غير ملقحين”.