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عداد الإصابات بـ”كورونا” في لبنان يحلّق

25 - نوفمبر - 2021
كورونا لبنان

كورونا لبنان

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سجلت وزارة الصحة العامة اليوم الخميس 1510 اصابة جديدة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة.

وتدلّ كلّ المؤشّرات إلى ارتفاع الإصابات في لبنان مقارنة بما كانت عليه قبل أشهر، الواقع الوبائيّ مقلق وارتفاع عدّاد الحالات الإيجابيّة يفرض التشديد في الإجراءات الوقائيّة بعد التساهل والتفلّت في الآونة الأخيرة.

وأكد الاختصاصيّ في الأمراض الجرثوميّة البروفيسور جاك مخباط ألا إقفال ولا تساهل في مسألة الوقاية، ويجب تصويب الأمور في الاتّجاه الصحيح، بعض الحلول تعتبر بسيطة ولا تُسبّب ضرراً مقارنة بما قد يحدثه الإقفال العام.

وأضاف: “بقدر ما تبدو المسألة بسيطة إلّا أنّها معقّدة “لأنّ الناس سئمت من إجراءات كورونا وتريد العودة إلى حياتها الطبيعية”.

بدأت الموجة الرابعة في لبنان بدرجة خفيفة، ومع ذلك يمكن الإبقاء عليها بالمستوى نفسه، من خلال الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية والتشجيع على التطعيم، للحدّ من انتشار الفيروس بكلّ الوسائل المتاحة.

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