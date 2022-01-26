الأربعاء 23 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 26 يناير 2022 |
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عداد الإصابات بـ”كورونا” يحلّق في لبنان

منذ 3 ساعات
كورونا لبنان

كورونا لبنان

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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل “8639 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 882783، كما تم تسجيل 15 حالة وفاة”.

وكان وزير الصحة فراس أبيض أعلن في وقت سابق أن “الإصابات في لبنان بغالبيتها هي من متحور أوميكرون”، مشيراً إلى أنه “خلال فترة وجيزة سيسجل المتحور نحو 95 في المئة من الحالات”.

بدوره، كان رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي لفت سابقاً إلى أن الارقام سترتفع في الايام المقبلة بسبب غياب الالتزام من قبل 90 في المئة من الناس، وفي خلال الطقس البارد الآن معظم الناس تجتمع في المنازل وتزور بعضها من دون أن تكون هناك تهوئة للبيوت، ما يسبب انتشار العدوى لأن أوميكرون ينتشر بسرعة 4 مرات أكثر من دلتا”.

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