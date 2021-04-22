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عداد الإصابات والوفيات إلى الانخفاض في لبنان

22 - أبريل - 2021
كورونا لبنان

كورونا لبنان

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سجلت وزارة الصحة العامة 1512 إصابة جديدة بكورونا و30 حالة وفاة جديدة.

في السياق، لفت المدير العام لـ”​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​” الدكتور فراس أبيض، إلى أنّ “في ​لبنان​، أغلبيّة أرقام “كورونا” إلى تحسّن: العدد اليومي للحالات الجديدة، معدّل الفحوصات الموجبة، حالات الاستشفاء، وعدد الوفيّات. للأسف، البيانات الّتي يتمّ مشاركتها علنًا في تقرير ​وزارة الصحة العامة​، غير كافية لمعرفة أسباب هذا التحسّن بدقّة”.

وأكّد، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ “القيود الّتي تمّ فرضها في وقت مبكر من هذا العام، ساعدت في انخفاض الأعداد. ومع ذلك، لا يمكن أن يكون المستوى الحالي المرتفع لحركة السكّان، والامتثال الخجول ​​لتدابير السلامة، مثل ارتداء ​الكمامة​، من العوامل المساعِدة بشكل أساسي في التحسّن الملحوظ والمستمر”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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