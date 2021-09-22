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عداد الإصابات والوفيات بـ"كورونا" إلى ارتفاع في لبنان

22 - سبتمبر - 2021
آخر تحديث: 22 - سبتمبر - 2021 6:19 مساءً
كورونا لبنان

كورونا لبنان

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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 718 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 619950، كما تم تسجيل 7حالات وفاة.

في المقابل، لفت وزير الصحة فراس أبيض عبر حسابه على “تويتر” في وقت سابق إلى أن عدد حالات “كورونا” اليومي في لبنان لا يزال مرتفعًا، على الرغم من أنه أقل بكثير من عدد الحالات الذي بلغناه في الموجة الأخيرة، مشيراً إلى أن مستشفانا استقبل العديد من المرضى الذين تم تلقيحهم أو أصيبوا بالفيروس سابقًا، ولا شك في ان ذلك بسبب متحور دلتا الأكثر عدوى.

وقال: “ملاحظة أخرى هي العدد الكبير من الطلبات الواردة لنقل مرضى كورونا من أقسام الطوارئ في المستشفيات الأخرى الى مستشفانا، بسبب عدم توفر الأسرة. من الواضح أن العديد من المستشفيات لم تعد فتح أقسام كورونا الخاصة بها، أو تطالب بمبالغ إضافية كبيرة من المرضى”.

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