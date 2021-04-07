عداد الوفيات بـ”كورونا” لا يزال مرتفعاً

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 3120 اصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 485918، كما تم تسجيل 33 حالة وفاة.

يذكر انه غرّد مدير عام مستشفى رفيق الحريري فراس أبيض على حسابه عبر “تويتر” كاتباً: “كورونا في لبنان لا يزال عدد الحالات الجديدة ومعدل الفحوصات الموجبة والوفيات مرتفعًا، لكن عدد الحالات في العناية المركزة آخذ في الانخفاض, يعود ذلك جزئيًا إلى تلقيح الافراد الأكثر عرضة للخطر، مثل الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا، والذين يشكلون أكثر من 50٪ من الحالات الحرجة”.

وأضاف, “مع ذلك، من المهم الاشارة أنه في هذه الفئة العمرية التي تزيد عن 75 عامًا وبين العاملين في مجال الرعاية الصحية، تلقى أكثر من 50٪ جرعة لقاح واحدة على الأقل, ويبقى باقي السكان غير محصنين في الغالب وبالتالي معرضين للخطر, مع تخفيف القيود، ستزداد وتيرة النشاط الاجتماعي والاقتصادي”.