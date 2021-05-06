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عداد “كورونا” يستمر بالانخفاض… إليكم التفاصيل

منذ 12 ساعة
كورونا لبنان

كورونا لبنان

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سجل عداد وزارة الصحة العامة اليوم الخميس 25 حالة وفاة و1017 إصابة جديدة وعدد الفحوص 14516. ويبدو واضحاً بأن الأعداد من وفيات وإصابات بدأت تتراجع رويداً رويداً رغم بطء عملية التلقيح في المستشفيات.

ويطمئن الأطباء يومياً بأن الوضع بات أفضل مما كان عليه ولكنهم يحذرون من عدم التلكؤ في تطبيق الإجراءات لأنه الوضع لا يطمئن والخطر لا يزال موجوداً رغم تواجد اللقاحات.

وكان قد أكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي في حديث إذاعي سابقاً عن وجود مؤشرات إيجابية بشأن كورونا”، آملا “الاستمرار بها بعد تراجع عدد الوفيات والإصابات ونسبة الفحوصات الايجابية”، وقال : نرى أرقاماً مطمئنة نسبيا”.

وتحدّث عن “تعجيل وتيرة التلقيح بين أيار وحزيران حيث سيصل زهاء 900 ألف لقاح”، معتبرًا أن “المبادرات الفردية تساعد أيضا بتلقيح العدد الأكبر من الأشخاص”.
وتابع: “هناك الملايين من الناس الذين أخذوا لقاح أسترازينيكا، ونحن نأخذ توصيات منظمة الصحة العالمية قبيل اعتماد أيّ لقاح كما أن مضاعفات هذا اللقاح هي واحد في المليون أي نادرة جدا”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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