عداد وفيات كورونا يحلق في لبنان اليوم

سجلت وزارة الصحة العامة رقماً قياسياً بعدد الوفيات جراء فيروس كورونا. وسجلت 73 حالة وفاة و3757 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

في سياق آخر، أوضح مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي فراس أبيض أنه “بالاضافة الى الارقام المرتفعة لاصابات كورونا هناك ارتفاع كبير في اعداد المرضى في العناية في المستشفيات، حيث تجاوز الـ 950 حالة في العناية، وهذا الأمر مقلق”، معتبرا ان “إعادة فتح البلد وعدم التزام المواطنين زادا من الاصابات”.

ورأى في حديث إلى “الوكالة الوطنية للاعلام” أن “عملية التلقيح لا تحصل بالسرعة المطلوبة لتأمين الحماية المجتمعية في أقرب وقت ممكن، بسبب قلة اللقاحات التي تصل لبنان، فكل البلدان تنتظر اللقاحات من الشركات المنتجة للقاح وللاسف حصة لبنان حتى الان ضئيلة جدا”، مشيرا إلى أننا “ننتظر وصول لقاحات غيرالفايزر ومنها لقاح استرازينيكا الذي اثير حوله بعض الشكوك بأنه قد يتسبب بجلطات، ومن المفروض أن يصل لبنان الاسبوع المقبل”.

وقال: “بالنسبة إلى لبنان، تقرر لجنة كورونا استعمال ذلك اللقاح من عدمه بعد دراسة الوضع. إن المواطنين خائفون من تلقي هذا اللقاح، وخصوصا الذين لا خلفيات علمية لديهم، ولا سيما أن كثرا منهم مترددون بأخذ اللقاح، نحن نطمئنهم ونشجعهم على أخذه لانه السبيل الوحيد للسيطرة على الوباء، ونحن موعودون بوصول لقاح سبوتنيك و 50 الف لقاح من سينوفارم وهو هبة من الحكومة الصينية”.