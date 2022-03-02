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عدد آخر من الطلاب اللبنانيين وصلوا الى رومانيا سالمين

منذ 5 ساعات
رومانيا

رومانيا

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أعلن نقيب أصحاب المؤسسات السياحية في رومانيا وصاحب سلسلة فنادق فينيسيا الدكتور محمد مراد وصول عدد آخر من الطلاب اللبنانيين الى بوخارست، وتقدم بالشكر والامتنان من الدولة والسلطات الرومانية “على جهودها في تأمين كل المساعدة للطلاب اللبنانيين من خلال توفير وتسهيل المعاملة للطلاب واهاليهم ورجال الاعمال بالتعاون بالتعاون مع الجهات اللبنانية من اوكرانيا الى رومانيا “.

واشار إلى أن ثمة مئة وخمسين طالبا هم في صحة وحاله جيدة في طريقهم الينا الى بوخارست بعد ان وفرنا كافة الوسائل لعودتهم”… وإلى أن “أكثر من مئتي شخص هم في طريقهم من الحدود الاوكرانية الرومانية الى بوخارست نعمل على تأمين عودتهم الى الوطن لبنان سالمين”.

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