عدد الوفيات لا يزال مرتفعاً في لبنان

سجلت وزارة الصحة العامة 63 حالة وفاة و3136 إصابة جديدة بفيروس كورونا. في سياق متصل، أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن ووزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، في مؤتمر صحفي مشترك، الخطة الصحية لمواكبة الفتح الجزئي والتدريجي للقطاع التربوي في لبنان.

وقال وزير الصحة: “الواقع الراهن يتطلب إجراءات وقائية كثيرة الجدية للتخفيف من عدد إصابات كورونا، علما أن تحقيق التمنيع (التحصين) المجتمعي بواسطة اللقاح يمنح الأمل في مواجهة الوباء”، وأعلن في هذا السياق أن اللقاح سيصل إلى لبنان عصر السبت المقبل لينطلق التحصين يوم الأحد ويبدأ تنفيذ الخطة الوطنية الإثنين.

وتابع: “خطة التلقيح تعتمد أولويات بحسب العمر ومنسوب الخطر، وثمة قطاعات تحتل الأولوية مثل القطاع الصحي والمتقدمين في العمر ومن يعانون من أمراض مستعصية، ويحتل القطاع التربوى أولوية بعد القطاع الصحي، فالتربية عنوان رقي المجتمع، وتتطلب في هذه المرحلة مؤازرة صحية وطبية في ما يمكن اعتباره مهمة استراتيجية للمحافظة على مستقبل الأجيال والمستوى التربوي الذي تميز به لبنان”.

وأعلن أن “المنظمات الدولية الشريكة لوزارة الصحة العامة قدمت ثمانين ألف فحص سريع لخدمة القطاع التربوي وحمايته، كما أن هناك مبادرة من الجامعة اللبنانية لتغطية الفئات العمرية التي تفوق ست عشرة سنة باللقاح، أى طلاب المرحلة الثانوية، وذلك من خلال تأمين خمسين ألف لقاح بما يشمل القطاع التربوي العام والخاص”.