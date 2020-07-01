عدد من الطرقات مقطوعة على أثر الوضع المعيشي السيء في مناطق لبنانية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

عمد عدد من الثوار مساء اليوم الأربعاء إلى قطع الطريق امام سراي النبطية. أما الطرقات المقطوعة في بيروت فهي: مستديرة الكولا، تقاطع عمر بيهم قصقص، امام دار الطائفة الدرزية فردان، الحمرا امام مصرف لبنان.

كما قطعوا السير من تقاطع ايليا باتجاه ساحة النجمة صيدا امام شركة الكهرباء.

توازياً، أفادت غرفة التحكم المروري أن عدد من الثوار قطعوا السير على اوتوستراد الناعمة بالاتجاهين، وقطعوا السير عند مفرق البلمند باتجاه طرابلس.

كما تم قطع السير عند دوار المرج طرابلس باتجاه بيروت.

وتجمع محتجون مساء اليوم أمام “مؤسسة كهرباء لبنان”، في مدينة صيدا وعمدوا الى قطع الطريق بحاويات النفايات المشتعلة، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة.

كما قطع محتجون الطريق بالمستوعبات عند تقاطع الحمرا – بجانب “فرنسبنك”.

توازياً، نفذ عدد من الطلاب في هذه الأثناء وقفة في جل الديب احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية.

كما نفذ عدد من سائقي سيارات الأجرة في جونية وقفة احتجاجية اعتراضاً على الوضع الاقتصادي.

وتبدو الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان ماضية نحو المزيد من التعقيد، بحيث أصبحت الأسئلة الصعبة حول مستقبل الاستقرار في البلاد تتناسل باحثة عمن ينتشلها من أزمة بدأها انتشار فيروس كورونا، وأُضيفت إليها أزمة مالية خانقة.

فمنذ تشرين الأول الماضي، فقدت الليرة اللبنانية نسبة 70 في المئة من قيمتها، وهوت اليوم في السوق السوداء إلى 5000 ليرة، بدلا من السعر الرسمي المحدد بـ 1500 مقابل الدولار.