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عدسة "صوت بيروت" تجول في القرى الحدوديّة.. كيف انعكست أجواء "الهدنة"؟

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 24 - نوفمبر - 2023 2:24 مساءً
عند مثلث طيرحرفا في جنوب لبنان

عند مثلث طيرحرفا في جنوب لبنان

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على وقع استمرار الهدوء الحذر الذي ينعم به جنوب لبنان منذ ساعات الصباح تزامنًا مع بدء سريان الهدنة في قطاع غزة، جالت عدسة “صوت بيروت إنترناشونال” على عدد من البلدات الحدودية الجنوبيّة، لاستطلاع الأوضاع الميدانية، والوقوف عند آراء ومواقف أهالي الجنوب، الذين أكدوا التشبث بأرضهم.

في هذا الإطار، بدأ مراسل “صوت بيروت إنترناشونال” الجولة الجنوبية من بلدة علما الشعب التي تعرّضت مررًا للعدوان الإسرائيلي طيلة الفترة الماضية، متابعًا حركة المواطنين مع بدء سريان الهدنة في غزة وانعكاسها على جنوب لبنان، والأضرار التي تعرضت لها البلدة، لا سيما الحرائق التي طالت المساحات الخضراء وأشجار الزيتون.

ومن علما الشعب إلى الجبّين، حيث توقّف مراسل “صوت بيروت إنترناشونال” عند آخر تطورات الأوضاع في ظلّ الهدوء الحذر، فيما عبّر له عدد من المواطنين عن الصعوبات والمخاوف التي عايشوها أثناء القصف الإسرائيلي الذي تعرضت له البلدة، مؤكدين في الوقت نفسه صمودهم في أرضهم.

ومن مثلث الجبين طيرحرفا، تابع مراسل “صوت بيروت إنترناشونال” الأضرار التي لحقت بمنزل رئيس بلدية الجبين طلال عقيل، بعد أن تعرض لقصف إسرائيلي أدى إلى تدميره بالكامل، لافتًا في الوقت نفسه إلى حركة المواطنين الذين عادوا لتفقد ممتلكاتهم.

أما في طيرحرفا، فاستذكر مراسل “صوت بيروت إنترناشونال” الذكرى الأليمة التي شهدتها البلدة مع استشهاد مراسلة قناة “الميادين” فرح عمر والمصور ربيع المعماري، والمواطن حسين عقيل.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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