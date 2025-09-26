عدم دفع نفقة وسرقة سيارة… “الأمن” يوقف مطلوبَين في جبل لبنان

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة بلاغ جاء فيه: “في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم في مختلف المناطق اللبنانية، بتاريخ 26-09-2025، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي عن وجود أحد المطلوبين للقضاء بجرم سرقة في محلة شحيم وهو المدعو: ن. س. (مواليد عام 1980، لبناني)”.

وأضاف: “بنتيجة المتابعة، وتكثيف الاستقصاءات والتحرّيات، أوقفته دورية من المفرزة في المحلّة المذكورة

وتابع: “بتفتيشه، عثر معه على مبلغ 1470 دولارًا أميركيًا، وهاتف خلوي”.

وفي سياق متّصل, وبالتاريخ ذاته، توافرت معطيات عن وجود أحد المطلوبين في محلة ذوق مكايل، ويدعى أ. د. (مواليد عام 1965، لبناني) مطلوب بموجب قرار حبس بجرم عدم دفع نفقة.

وأشار إلى أن نتيجة عمليّات الرّصد والتعقّب، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من توقيفه في المحلة المذكورة على متن سيارة رباعية الدفع نوع “رانج روفر” لون جردوني دون لوحات ودون تسجيل”.

كما وبعد ادّعاء أحد المواطنين لدى فصيلة الجديدة في وحدة الدّرك الإقليمي ضدّ مجهول بسرقة سيّارته نوع هيونداي لون أبيض من محلّة الجديدة- شارع الأنوار، باشرت مفرزة استقصاء جبل لبنان استقصاءاتها وتحريّاتها لتحديد مكان وجود السيّارة المسروقة، وتوقيف الفاعل

وبنتيجة المُتابعة، تمّ تحديد مكان وجود السيّارة في محلة الشويفات- الطريق العام، مركونة على جانب الطّريق، غير مقفلة، وزجاجها الأيسر محطّم، والعلبة خلف المقود مخلوعة.

وختم: “أودع الموقوفان مع المضبوطات والسيارة القطعات المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختصّ”.