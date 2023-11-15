الأربعاء 1 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 15 نوفمبر 2023 |
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عدوانٌ صباحيّ على جنوب لبنان.. وطيران الاستطلاع يجوب المنطقة

منذ 44 دقيقة
الحدود اللبنانية الجنوبية (رويترز)

الحدود اللبنانية الجنوبية (رويترز)

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يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الجنوب اللبناني، حيث استهدف صباح اليوم بالمدفعية الثقيلة محيط بلدتي الناقورة و طيرحرفا، بعد أن كثف منذ المساء وحتى قبيل منتصف الليل القصف المدفعي العنيف والمباشر على محيط الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب ورامية والجبين والضهيرة وياطر ووادي مريامين في القطاعين الغربي والأوسط.

وكان العدو أطلق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق حتى الفجر، فيما لم يغب الطيران الاستطلاعي المعادي عن أجواء المنطقة وحتى الساحل البحري ومجرى نهر الليطاني صعودًا من جسر القاسمية وحتى قاعقعية الجسر.

كذلك استهدف القصف المدفعي المعادي صباحًا، بلدة الخيام.

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