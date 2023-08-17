الخميس 1 صفر 1445 ﻫ - 17 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عدوان: آن الأوان أن تأخذ العدالة مجراها

منذ 3 دقائق
جورج عدوان

جورج عدوان

A A A
طباعة المقال

كتب رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان على منصة “إكس”: تواصلت مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، حول تقرير “ألفاريز أند مارسال” عن التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، وقد أعلمني بالتالي:

بعد صدور التقرير ونشره في وسائل الإعلام، قد سبق وأرسل إلى كل من المدعي العام التمييزي والمدعي العام المالي ورئيسة هيئة القضايا ورئيسة هيئة التفتيش القضائي كتباً يطلب فيها المباشرة باتخاذ كافة الاجراءات القضائية والقانونية انطلاقا من كل ما ورد في التقرير، وذلك لتحديد المسؤوليات المدنية والجزائية كون القضاء هو المسؤول عن إحقاق الحق، وقد أكد أن التدابير يجب أن لا تستثن أحداً ويجب أن تكون شاملة. لقد آن الأوان أن تأخذ العدالة مجراها.

    المزيد من أخبار لبنان

    وضاح الصادق
    الصادق: ألم يكن من الأجدى عدم مُغادرة اللجان مجلس النواب قبل وضع خطّة للكهرباء؟
    المدارس في لبنان
    هل "يطير" العام الدراسي؟
    ما يجب معرفته عن عمل منصّة الحفر وإيرادات الغاز وموعد استخراجه

    الأكثر قراءة

    عادل إمام
    "لازم عيلته تفرج عنه".. تصريحات "خطيرة" لفنانة لبنانيّة حول عادل إمام
    أزمة الكهرباء في لبنان
    لبنان على موعد مع انقطاع كامل للكهرباء عند الخامسة مساءً!
    سرطان الشرج
    لا تتجاهلها.. 4 أعراض خطيرة لسرطان الشرج