عدوان: آن الأوان أن تأخذ العدالة مجراها

كتب رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان على منصة “إكس”: تواصلت مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، حول تقرير “ألفاريز أند مارسال” عن التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، وقد أعلمني بالتالي:

بعد صدور التقرير ونشره في وسائل الإعلام، قد سبق وأرسل إلى كل من المدعي العام التمييزي والمدعي العام المالي ورئيسة هيئة القضايا ورئيسة هيئة التفتيش القضائي كتباً يطلب فيها المباشرة باتخاذ كافة الاجراءات القضائية والقانونية انطلاقا من كل ما ورد في التقرير، وذلك لتحديد المسؤوليات المدنية والجزائية كون القضاء هو المسؤول عن إحقاق الحق، وقد أكد أن التدابير يجب أن لا تستثن أحداً ويجب أن تكون شاملة. لقد آن الأوان أن تأخذ العدالة مجراها.