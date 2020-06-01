عدوان: أستبعد أن يعاد النقاش في قانون العفو العام في الوقت الراهن

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استبعد رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان ان يعاد النقاش في قانون العفو العام في الوقت الراهن.

وامل أن تتبدد الأجواء التي رافقت الجلسة التشريعية يوم الخميس الماضي وإلى حين فتح دورة استثنائية للمجلس لمعرفة المواضيع التي سيتم البحث فيها.

ونفى القول ان القانون ذهب الى المجهول، ورأى ان الرئيس نبيه بري واثناء انعقاد الجلسة اعطى فرصة للتشاور عندما شعر بأن الأجواء بدأت بالتشنج وهذا أمر جيد.

ورأى عدوان في تصريح لصحيفة “الأنباء الكويتية” ان الكتل النيابية عبرت عن مواقفها خلال النقاش بشأن مشاريع واقتراحات القوانين التي أدرجت على جدول الأعمال وأن لكل منها وجهة نظرها وطبيعي ألا تكون على رأي واحد.

وتمنى الا يكون لهذا النقاش تداعياته على المشهد السياسي العام في البلاد.