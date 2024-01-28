عدوان إسرائيلي بالقنابل الحارقة على مركبا جنوب لبنان

استهدفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي ساحة بلدة حولا وبلدة مركبا في جنوب لبنان والقذائف الفوسفورية الحارقة سقطت بين المنازل.

كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا مؤلفا من ثلاثة طوابق الضهيرة الفوقا، فيما تحركت فرق الإسعاف إلى المكان وأفيد عن إصابة مواطنة بجروح في الغارة وأدت الى تدمير عدد من المنازل تزامناً سقط عددا من القذائف المدفعية على اطراف بلدة شيحين.

كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي المباشر أطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي، قد نفذ قرابة الرابعة والثلث من عصر اليوم الأحد، غارة جوية استهدفت بلدة عيتا الشعب وأتبعها بغارة ثانية استهدفت بلدة مارون الراس.