عدوان: اقتراح قانون الإعلام في مراحله النهائية يضمن الحريات ويواكب التحديات الحديثة

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب جورج عدوان وحضور وزير الاعلام المحامي بول مرقص، والنواب الاعضاء.

وقال عدوان بعد الجلسة: “اللجنة ناقشت اقتراح قانون الإعلام، إلى جانب اقتراح قانون يتعلق بالمحكمة العسكرية”، مشيرًا إلى أن “العمل بلغ شبه جهوزية في هذه الاقتراحات، تمهيدًا لرفعها إلى الهيئة العامة” وأوضح أن “اقتراح قانون الإعلام خضع لمسار طويل من النقاش، وانتقل في مراحل سابقة من اللجنة إلى الهيئة العامة أكثر من مرة”، منوّهًا بـ”جهود وزير الإعلام الذي شارك في اللجنة الفرعية، وقدم ملاحظاته بشكل مفصل لتسريع العمل على القانون”.

وقال: “اريد ان ان أنوه بمعالي الوزير الذي انكب في اللجنة الفرعية على دراسة تفاصيل هذا الاقتراح وعلى وضع ملاحظاته كسبا للوقت، واشكر معالي الوزير الصديق على مساهماته”.

وأكد أن “اللجنة منكبّة حاليًا على دراسة هذا القانون بشكل نهائي، ولدينا التزام بإقراره في أسرع وقت ممكن”، لافتًا إلى أن “القانون الجديد سيكون حديثًا، ويعالج كل التحديات التي يواجهها القطاع الإعلامي في ظل المتغيرات الراهنة”. وشدّد عدوان على أن “القانون سيضمن الحريات الإعلامية، ويمنح الحماية القانونية للإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، بما يمكّنهم من أداء دورهم في نقل الخبر الصحيح والمفيد”، وقال: “لبنان يتميز بحرياته، لكن لا يمكن أن يكون هناك بلد حر من دون دولة عادلة وقادرة تطبق القانون”.

وختم عدوان بشكر وزير الإعلام “الصديق على مساهمته الجدية والفعالة في إنجاز هذا القانون”.

بدوره قال الوزير مرقص :”أشكر رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، وقد حرصت على الحضور فور عودتي من الخارج نظرًا لأهمية هذا الاجتماع”.

اضاف:”أنّ “ما نشهده اليوم هو لحظة تاريخية في مسار الإعلام اللبناني، بعد نحو خمسة عشر عاماً من النقاش حول قانون الإعلام، في ظل قانون قديم مضى على صدوره نحو ثلاثين عاماً”.

واشار الى أن “الجهود التي بذلت في اللجنة الفرعية برئاسة النائب الأستاذ جورج عقيص، والتقرير الذي رفع إلى اللجنة الأم، ساهمت في بلوغ هذه المرحلة المتقدمة”.

وأضاف: “هذا القانون يعيد تأكيد حرية الإعلام في لبنان، ويُعيد الإعلام اللبناني إلى الخريطة العالمية، بعدما تراجع تصنيف لبنان بشكل كبير في مؤشر مدركات حرية الرأي والتعبير”.

وشدد مرقص على أن “النقاشات داخل اللجنة كانت غنية وجدية”، معتبرًا أن “ما يبحث هو هو هدية للإعلاميين، إذ يحافظ على حرية الرأي والتعبير ضمن إطار قانون عصري ومتوازن”.

وختم قائلاً: “كل الشكر للنائب الأستاذ جورج عدوان على قيادته لهذا المسار التشريعي، ولجميع أعضاء اللجنة على التزامهم بإقرار هذا القانون المنتظر”.

وأوضح مرقص، في حديث لـ”الوكالة الوطنيّة للإعلام” وهو يخرج من قاعة الصحافة عمّا يأتي به القانون الجديد ان”الهاجس الأساسي له في خضمّ ما قد يأتي بها القانون من تطوير وعصرنة هو ترسيخ وحماية الحرية الإعلامية وعدم التوقيف او السجن أو حتى التضييق على الحرية جزائياً لمطلق أي سبب على الاعلاميين وفي قضايا الرأي والتعبير بعدما ولّت هكذا عصور الى الأبد ودون رجعة”.