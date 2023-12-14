عدوان: "التمديد" بات محسومًا.. وصيغةٌ لقطع الطريق على العرقلة!

أعلن النائب جورج عدوان، في تصريح في مجلس النواب، “أننا حضرنا إلى الجلسة لسبب واضح، وننتظر طرح التمديد لقائد الجيش. وقرار الحكومة سواء حصل أم لم يحصل، فذلك لن يُؤثّر على مجرى الأمور. وبغضّ النظر عمّا ستفعله الحكومة سيناقش غدًا مجلس النواب المادة 56 من قانون الدفاع”.

النائب جورج عدوان من مجلس النواب: حضرنا إلى الجلسة لسبب واضح وننتظر طرح تمديد قائد الجيش وقرار الحكومة سواء حصل أم لم يحصل فذلك لن يُؤثّر على مجرى الأمور وبغضّ النظر عمّا ستفعله الحكومة سيناقش غدًا مجلس النواب المادة 56 من قانون الدفاع — Georges Adwan Official (@GeorgesAdwan) December 14, 2023

وأكد عدوان “أن الاتصالات مستمرّة مع الكتل وتوصلنا إلى صيغة موحّدة لقطع الطريق على العرقلة، وتأخير التسريح بات محسومًا أنّه سيحصل في مجلس النواب حتى وإن حصل في الحكومة”.

الاتصالات مستمرّة مع الكتل وتوصلنا إلى صيغة موحّدة لقطع الطريق على العرقلة وتأخير التسريح بات محسوماً أنّه سيحصل في مجلس النواب حتى وإن حصل في الحكومة — Georges Adwan Official (@GeorgesAdwan) December 14, 2023