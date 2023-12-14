الخميس 1 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 14 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عدوان: "التمديد" بات محسومًا.. وصيغةٌ لقطع الطريق على العرقلة!

منذ 58 دقيقة
آخر تحديث: 14 - ديسمبر - 2023 3:05 مساءً
جورج عدوان

جورج عدوان

A A A
طباعة المقال

أعلن النائب جورج عدوان، في تصريح في مجلس النواب، “أننا حضرنا إلى الجلسة لسبب واضح، وننتظر طرح التمديد لقائد الجيش. وقرار الحكومة سواء حصل أم لم يحصل، فذلك لن يُؤثّر على مجرى الأمور. وبغضّ النظر عمّا ستفعله الحكومة سيناقش غدًا مجلس النواب المادة 56 من قانون الدفاع”.

وأكد عدوان “أن الاتصالات مستمرّة مع الكتل وتوصلنا إلى صيغة موحّدة لقطع الطريق على العرقلة، وتأخير التسريح بات محسومًا أنّه سيحصل في مجلس النواب حتى وإن حصل في الحكومة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الحدود اللبنانية الجنوبية
    الاحتلال يُصعّد عدوانه جنوبًا.. استهدافُ مسجد وقصفٌ يطال منزلًا للمرة الثالثة
    تحرّك للعسكريين المتقاعدين في ساحة رياض الصلح - أرشيفية
    المؤهلون المتقاعدون: للاعتصام غدًا "دفاعًا عن لقمة عيش العسكريين"
    مارك ضو
    ضو عن إعلان "كتلة تحالف التغيير": خطوة لإطلاق تحالف من كل لبنان

    الأكثر قراءة

    لنائب عن حزب "السعادة" الإسلامي المعارض حسن بيتماز
    غزة تحت النار
    فيديو.. إغماء نائب في البرلمان التركي بعد كلمة هاجم فيها سلوك بلده تجاه إسرائيل
    تشييع أحد قتلى الجيش الإسرائيلي
    غزة تحت النار
    إسرائيل.. اعترافات وفضائح!
    رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب
    وهاب يُطالب "حزب الله" بوقف عملياته: تعبنا.. ولم يُخفّف الضغط عن غزة