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عدوان: الجلسة أوضحت الأمور... وهذا ما تبيّن

منذ دقيقتين
جورج عدوان

جورج عدوان

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أعلن النائب جورج عدوان أن جلسة مجلس النواب أوضحت الأمور وكيف يجب الانتقال الى المرحلة المقبلة وقد تبين اليوم أن هناك 56 نائباً مختلفون مع بعضهم ولا يتمتعون بالجرأة ليخوضوا الدورة الثانية.

وقال: “النائب ميشال معوض نال 44 صوتاً وهو يتمكن، من دورة إلى أخرى، من إقناع نواب جدد للانضمام الى المعركة السيادية الإصلاحية، وللضائعين أقول إنهم لو انضموا إلى قافلة ميشال معوض لكان بإمكانهم انتخاب رئيس وعليهم حسم أمرهم قبل الاثنين”.

وأضاف: “أضع الأرقام التي انتجتها جلسة اليوم برسم الرأي العام اللبناني للتأكيد أنه من الممكن انتخاب رئيس صنع في لبنان وكذلك برسم من انتخبوا التغييريين ليطلبوا منهم حسم خيارهم وانتخاب رئيس”.

وتابع: “للحوار شرط وهو أن يكون تحت سقف الدستور والقانون والاولوية هي لانتخاب رئيس وبعدها نتحدث بالحوار ولن ندخل بتسويات لانتخاب رئيس”.

وأكد أن من اختار إسماً للرئاسة ولديه 44 صوتاً ويعمل لجمع 65 صوتاً، كيف يمكن وضعه في الميزان ذاته مع من لديه 56 ورقة بيضاء وليس لديه اتفاق على مرشح ويعطل النصاب؟”.

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