عدوان: الحل الوحيد اليوم هو انتخاب رئيس للجمهورية

اعتبر النائب “جورج عدوان”، من مجلس النواب أنّ “الحل الوحيد اليوم هو انتخاب رئيس للجمهورية لنخرج من كل النقاشات التي تحصل. وفي الدستور الحالي لا شيء إسمه سحب التكليف من رئيس الحكومة”.

وأشار عدوان الى أنه “طلبنا من رئيس مجلس النواب نبيه بري، في جلسة اليوم إعادة الدعوات من اجل انتخاب رئيس جمهورية”.

وقال:” إن حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها أن تنتقل الى سلطة نافذة في البلد، وصلاحيات رئيس الجمهورية تنتقل الى حكومة مجتمعة وبالتالي لا يمكن ان تنتقل لحكومة تصريف اعمال”.

وعن ترشيح رئيس حزب “القوات اللبنانية” “سمير جعجع” لرئاسة الجمهورية، قال عدوان:” سنحضر جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الخميس المقبل وسنصوّت للنائب ميشال معوض”.