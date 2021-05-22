عدوان: الحل بانتخابات نيابية مبكرة

أشار النائب ​جورج عدوان​، إلى أنه “نجتمع في ​المجلس النيابي​ ‏وكأننا نعيش في عالم آخر غير متصل بالواقع، إذ إن الشعب يعاني، ‏والسؤال هو هل بإمكاننا العودة إلى الواقع؟ تحقيق ذلك يتطلب أمرين، أولاً عدم الدخول في مسألة تفسير وتعديل الدستور، ‏إذ إن الظروف غير مناسبة، ثانياً لا يمكننا تسعير الأمور الطائفية ‏والاتكال عليها لتحقيق أهداف أخرى”.

وفي كلمته خلال جلسة ​مجلس النواب​ لمناقشة رسالة ​رئيس الجمهورية​ لمجلس النواب، أكد عدوان أن “تعديل الدستور يحتاج إلى مناخ مختلف، لذا فلنبحث كيفية ‏المحافظة على ما تبقى من المؤسسات التي تنهار”، موضحاً أنه “اليوم نعاني من الأكثرية النيابية التي فشلت، وآخر تجلياتها ‏كانت ​حكومة حسان دياب​، وإلى ماذا أدت، إذ انها لم تتمكن من تنفيذ قرارات ‏اتُخذت، وما نُفذ من قرارات قد نحتاج إلى عشرات من السنين ‏للتخلص منها”.

وتساءل “كيف سنتمكن من الخروج من الوضع الراهن ولم نتعلم شيئاً ‏من ثورة 17 تشرين! قلنا إننا لا نريد شيئاً من الحكومة، وبعد 8 أشهر ‏تبين أنه مع وجود الأكثرية الحاكمة لا خير يرجى”. وقال: “من بجرب المجرب بكون عقلوا مخرب”، لا تطلبوا منا إعادة ‏التجربة. الحلّ اليوم يكون بانتخابات نيابية مبكرة لتغيير الأكثرية ‏الحاكمة وأي حلّ آخر ليس إلا مضيعةً للوقت”.