عدوان: الحل بانتخابات نيابية مبكرة

أشار النائب جورج عدوان، إلى أنه “نجتمع في المجلس النيابي وكأننا نعيش في عالم آخر غير متصل بالواقع، إذ إن الشعب يعاني، والسؤال هو هل بإمكاننا العودة إلى الواقع؟ تحقيق ذلك يتطلب أمرين، أولاً عدم الدخول في مسألة تفسير وتعديل الدستور، إذ إن الظروف غير مناسبة، ثانياً لا يمكننا تسعير الأمور الطائفية والاتكال عليها لتحقيق أهداف أخرى”.
وفي كلمته خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية لمجلس النواب، أكد عدوان أن “تعديل الدستور يحتاج إلى مناخ مختلف، لذا فلنبحث كيفية المحافظة على ما تبقى من المؤسسات التي تنهار”، موضحاً أنه “اليوم نعاني من الأكثرية النيابية التي فشلت، وآخر تجلياتها كانت حكومة حسان دياب، وإلى ماذا أدت، إذ انها لم تتمكن من تنفيذ قرارات اتُخذت، وما نُفذ من قرارات قد نحتاج إلى عشرات من السنين للتخلص منها”.
وتساءل “كيف سنتمكن من الخروج من الوضع الراهن ولم نتعلم شيئاً من ثورة 17 تشرين! قلنا إننا لا نريد شيئاً من الحكومة، وبعد 8 أشهر تبين أنه مع وجود الأكثرية الحاكمة لا خير يرجى”. وقال: “من بجرب المجرب بكون عقلوا مخرب”، لا تطلبوا منا إعادة التجربة. الحلّ اليوم يكون بانتخابات نيابية مبكرة لتغيير الأكثرية الحاكمة وأي حلّ آخر ليس إلا مضيعةً للوقت”.