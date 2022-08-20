عدوان: الهدف تسريع تذويب الودائع وتمويل الدولة بالتضخم

غرد نائب رئيس حزب القوات اللبنانية جورج عدوان عبر “تويتر” كاتباً: “الدولار الجمركي= استمرار عملية النهب عبر ابتداع 6 أسعار رسمية للدولار:

1500 و3900 للسحوبات النقدية. 8000 للسحوبات بحسب التعميم 151. 12000 بحسب التعميم 158. 20000 الدولار الجمركي. 26000 منصة صيرفة”.

وأضاف أن “الهدف واحد، هو تسريع تذويب الودائع وتمويل الدولة بالتضخم.” وتابع، “المحاسبة آتية مهما طال الانتظار”.

وقرّرت حكومة تصريف الأعمال في لبنان رفع قيمة الدولار الجمركي من 1500 ليرة (سعر الصرف الرسمي) إلى 20 ألف ليرة لبنانية بناءً على طرح وزير المال يوسف الخليل خلال اللقاء التشاوري الوزاري الذي عُقِد يوم الثلاثاء واستند فيه إلى صلاحية تشريعية استثنائية تمكّنه من اجراء التعديل وذلك بالتفاهم أيضاً مع حاكم المصرف المركزي رياض سلامة على أن يكون السعر قابلاً للتغيير من دون أن يشمل مواد غذائية وسلعا أساسية.

وقال وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم في تصريحات صحافية إن وزير المال أعلَمَ الوزراء بأن لديه صلاحية بذلك ولا مخرج آخر لرفد وتعزيز الواردات لحماية القطاعات العامة وتلك المرتبطة بالدولة حتى لا يحصل انهيار شامل، وذلك من خلال رفع الدولار الجمركي، على أن يرسل حاكم مصرف لبنان السعر المعتمد للجمارك، وبالتالي، فإنه لم يعرض الأمر للموافقة.