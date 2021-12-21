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عدوان: انتصر حق غير المقيمين الدستوري

21 - ديسمبر - 2021
جورج عدوان

جورج عدوان

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غرد النائب جورج عدوان عبر حسابه على “تويتر”: “‏المجلس الدستوري بقي خارج الصفقات وهذا يسجل للأعضاء الذين بقوا على موقفهم، انتصر حق غير المقيمين الدستوري والقانوني بالتصويت لـ128 مقعداً”.

‏وأضاف: “يبقى أن محاولة الصفقة ستبقى في أذهان غير المقيمين ليحاسبوا المنظومة المتسلطة التي هجرتهم من وطنهم وظلت تحاول إقصاءهم حتى اللحظة الأخيرة”.

يذكر أنه قرر المجلس الدستوري في اجتماعه السابع والاخير الذي عقده اليوم، وبعد المداولات ولتعذر تأمين أكثرية 7 أعضاء، اعتبار القانون المطعون فيه من قبل “تكتل لبنان القوي” نافذاً.

وتم تنظيم المحضر لإبلاغه من كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعلى ان ينشر في الجريدة الرسمية.

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