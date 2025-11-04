عدوان: بهذه الطريقة نكون أمنا حماية للبنان!

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة برئاسة النائب جورج عدوان وحضور وزير الاعلام بول مرقص ووزير العدل عادل نصار والنواب الأعضاء.

وقال عدوان بعد الجلسة: “اجتماع اليوم في لجنة الادارة والعدل، تم في حضور وزيري العدل والاعلام ونقيبة كتاب العدل ومجلس كتاب العدل للبحث في التعميم الذي كان صدر والتوضيح الصادر بخصوص التعاطي مع الاشخاص الذين عليهم عقوبات دولية”.

أضاف: “تداولنا في الموضوع وفي كل جوانبه، وهو يهدف الى حماية لبنان بشأن الصورة المعطاة له لاسيما ان لبنان موضوع على اللائحة الرمادية، وهناك خوف من ان ينتهي على اللائحة السوداء، وهذا لا احد منا يريده وتوافقنا بعد التداول على الاتي:

سيصدر تعميم جديد لوزير العدل ينطلق من التعاميم القديمة وياخذ في الاعتبار تعميمين لهيئة التحقيق الخاصة، تعميم رقم 26 وتعميم رقم 27. وهذان التعميمان يوضحان تماما كيفية ضرورة تعاطي كتاب العدل بالقضايا التي يعنى بها الناس الذين عليهم عقوبات.

يضاف إلى ذلك، سيكون هناك لائحة تعمم على كتاب العدل بخصوص هوءلاء الاشخاص ليكونوا على بينة، وبالتالي سيصدر تعميم جديد عن وزير العدل ياخذ في الاعتبار التعميمين وتعميم هيئة التحقيق الخاصة ويشرح تماما كيفية التعاطي”.

وتابع عدوان: “نكون في هذه الطريقة أمنا حماية للبنان وأخذنا في الاعتبار كيف يجب ان يتعاطى كتاب العدل مع الموضوع ومنعنا اي التباس بعد اللغط الذي حصل وبما يخدم المصلحة الوطنية العامة”.