عدوان صباحي على جنوب لبنان.. ومعتقل الخيام إلى الواجهة مجددًا

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، رشقات نارية من أسلحة ثقيلة على أطراف بلدة الناقورة في جبلي العلام والناقورة، بعد أن كانت مدفعيته الثقيلة قصفت مساء أمس أطراف بلدة عيتا الشعب.

كما سجل إطلاق قنابل مضيئة فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق

وحلق الطيران الاستطلاعي المعادي طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولًا حتى مشارف مدينة صور. كذلك أطلق القنابل المضيئة فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق.

إلى ذلك، سقطت قذيفة مدفعية معادية قرب معتقل الخيام. في وقت استهدف العدو صباحًا تلة العويضة لجهة الطيبة بقذائف مدفعية، طالت أيضًا كفركلا، فيما مشّط العدو مرتفعات كفرشوبا وبليدا.