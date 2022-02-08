عدوان عن الخطة المالية الاقتصادية: في اي بلد في العالم تتم بالطريقة التي تحصل اليوم؟

اعتبر رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان: أن الخطة المالية والاقتصادية والنقدية التي يٌحكى عنها ستحكم هي مستقبل البلد لسنوات مقبلة وستتحكم بالبلاد والعباد أيضا”، سائلا:” في أي بلد في العالم خطة بهذه الأهمية والتأثير الذي ستتركه على حياة الناس وحاضرهم ومستقبلهم، تتم بالطريقة التي تحصل اليوم؟ وتتضمن تسريبات عن أرقام من دون أن تعرض بشكل شفاف”.

جاء كلام عدوان بعد مؤتمر صحافي عقده بعد جلسة اللجنة، تطرق فيه إلى “ما يحكى عن الخطة المالية والاقتصادية حيث رأى ان :”الأهم هو أن هذه الخطة كان يجب أن تعرض على مجلس الوزراء وتناقش بعقلانية وشفافية، ثم تقر في مجلس الوزراء قبل أن تذهب إلى المجلس النيابي، السلطة الرقابية، حيث أيضا تناقش ويتم إقرارها، وعلى هذا الأساس يتم التفاوض مع صندوق النقدالدولي والدول المعنية، لا أن تحصل وكأننا نقوم بتهريبة من دون أن تحظى موافقة مجلسي الوزراء والنواب.

وسأل عدوان: فرضا، لو تم التفاوض مع صندوق النقد على هذه الخطة التي يحكى عنها ولم نطلع عليها، ونحن لا نوافق عليها إطلاقا لأنها تحمل المودعين والناس “المعترين” كل أعباء وممارسة وفساد وأخطاء طبقة ومنظومة هي كانت مسؤولة عن السنوات العشرين والثلاثين الاخرى، ولنفترض أن هذه الخطة وافق عليها الصندوق موافقة مبدئية، وأتت إلى الحكومة حيث اختلفوا عليها ولم تمر، ماذا نكون فعلنا في حينها؟ و فرضا مرت في الحكومة وأتت إلى المجلس النيابي، وهناك رفضها المجلس، ماذا نكون قد فعلنا؟ نكون بذلك، ونحن في بلد ديموقراطي لديه دستور ولديه قوانين، نتعاطى بطرق غير قانونية وغير دستورية مع هذه المسألة.

وختم متمنيا على الحكومة ورئيسها أن يتم درس هذه الخطة في مجلس الوزراء، ومن ثم تأتي إلى المجلس النيابي، حيث تناقش في جلسات علنية وكل الأفرقاء في المجلس يتحملون مسؤوليتهم تجاه الخطة والوطن والوضع الاقتصادي. أما أن نضع خطة لا يتحمل أحد مسؤوليتها، نمررها وكأننا نقوم بتهريبها، وهي تتحكم بمستقبل الناس وأموالهم وودائعهم ومن دون أن تناقش، فهذا موضوع لم ولن نقبل فيه.