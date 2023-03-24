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عدوان عن "تلزيم المطار": لن نسمح بهدر المال العام

منذ 48 دقيقة
جورج عدوان

جورج عدوان

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أشار النائب جورج عدوان عبر “تويتر”، إلى أنّه “في ملف تلزيم المطار، والذي هو موضوع متابعة من قبلنا فإنّ هيئة الشراء العام وديوان المحاسبة قد وضعا يدهما على الموضوع”.

عدوان أضاف في تغريدته: “نطالب ونحثّ ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام على الإسراع بإصدار تقريرهما حتى نبني على الشيء مقتضاه. موقفنا واضح وثابت.. لن نسمح بمخالفة القوانين وبهدر المال العام”.

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